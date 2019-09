Giovani Leoni 2018, l’Art Director Chiara Marino vince nella categoria Digital

C’è la vastese Chiara Marino tra i vincitori della 22ª edizione dei Giovani Leoni che, grazie al loro progetto, rappresenteranno l’Italia alla Young Lions Competition che si terrà durante il 65° Festival internazionale della Creatività a Cannes. La 25enne Art Director vastese e il Copywriter Simone Maltagliati, suo collega nell’agenzia nella sede milanese di Young&Rubicam, si sono aggiudicati la vittoria nella categoria Digital, sponsorizzata da Google, una delle cinque previste dal concorso organizzato dall’Art Directors Club Italiano. I due giovani creativi hanno avuto 24 ore di tempo per elaborare una campagna digital in grado di promuovere il lavoro svolto da Rete Lenford: una rete di avvocati che si occupa dei diritti LGBT che ha l’esigenza di comunicare l’importanza del dialogo sull’orientamento sessuale tra giovani e adulti.

La soluzione è stata trovata in una campagna AdWords, semplice diretta e chiara. Il concetto di partenza è che "oggi le persone, per imbarazzo e comodità, preferiscono fare questo tipo di domande a Google. Ma per alcune risposte occorre il valore aggiunto della sensibilità e dell’esperienza umana- spiega Chiara -. Per questo abbiamo raccolto le 250 domande più frequenti che gli utenti rivolgono a Google sulla tematica LGBT e su queste abbiamo impostato la nostra campagna AdWords”. Così, quando si digita su Google una domanda a tema sessuale, il primo annuncio sponsorizzato, sarà una risposta originale e con un pizzico di ironia, che rimanda al sito della Rete Lenford. IL PROGETTO

Il progetto di Chiara Marino e Simone Maltagliati è stato scelto tra i 99 presentati nella categoria Digital, la più numerosa del concorso Giovani Leoni. “Per noi è davvero una grande soddisfazione aver vinto questo premio”, racconta Chiara Marino che, dopo la laurea in architettura, ha conseguito un master in Art Direction al Politecnico di Milano.

I vincitori italiani delle cinque categorie saranno a Cannes, dal 18 al 22 giugno, per confrontarsi con altri giovani talenti creativi nella Young Lions Competition. “Sarà davvero una bella opportunità partecipare al Festival - spiega la giovane vastese - in cui potremo confrontarci con tanti esperti del settore, seguire conferenze, accrescere le nostre conoscenze”. All’Auditorium Teresa Sarti Strada di Milano, Chiara Marino e Simone Maltagliati sono stati premiati dal presidente di giuria Digital, Tommaso Mezzavilla di Havas. Prossima tappa Cannes, con l’augurio di poter vedere affermate la creatività italiana anche in campo internazionale.