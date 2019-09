Fresagrandinaria, cittadinanza onoraria a Rudolf Müller per il "suo impegno per l’integrazione"

Domani il primo cittadino di Fresagrandinaria, Giovanni Di Stefano, conferirà a Rudolf Müller la cittadinanza onoraria nell'ambito delle manifestazioni per celebrare l'Alleanza delle Città Europee. Queste le motivazioni:

"Nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, permisero l'ingresso nel proprio territorio di gente proveniente da ogni parte del mondo senza discriminazione alcuna, nel rispetto delle diversità e delle culture dei paesi di provenienza. Furono molti gli italiani che si recarono in Germania per lavoro e tra essi ci furono anche molti miei concittadini fresani. Si insediarono maggiormente in questa zona della Saar, dove trovarono facilmente un lavoro e dove molti si stabilirono per sempre.

I primi contatti ufficiali tra le amministrazioni delle città di Püttlingen e Fresagrandinaria risalgono al 1992 quando una delegazione di amministratori fresani rappresentata dal sindaco Angiolino Gabriele è stata ricevuta dall’allora sindaco di Püttlingen Rudolf Müller, questi contatti nascono come conseguenza dell’emigrazione fresana e molti altri sono stati incontri e scambi.

Per rinsaldare il rapporto che lega le due città, nel 1996 il sindaco di Püttlingen Rudolf Müller e il sindaco di Fresasgrandinaria Giovanni Di Stefano hanno dato ufficialità alle relazioni tra le due città, incontrandosi a Fresagrandinaria al Centenario della Istituzione della Caserma dei carabinieri, siglando un protocollo di amicizia.

Da quell'ormai lontano 1996 sono trascorsi oltre 20 anni, gli eventi che ci hanno visto partecipi e protagonisti sono stati molti e in ogni occasione abbiamo sempre di più rafforzato la nostra amicizia e la nostra collaborazione.

Il 7 giugno 2012 nella magnifica città il sindaco Martin Speicher insieme alla sua amministrazione comunale e alla città ha voluto coronare l’amicizia ventennale con Fresagrandinaria siglando il gemellaggio ufficiale con Giovanni Di Stefano sindaco di Fresagrandinaria. Un’amicizia di cui si sente onorata la comunità di Fresagrandinaria e del percorso fatto insieme, i rapporti tre le due comunità proseguono tra i cittadini, tra le istituzioni, con le iniziative culturali, gastronomiche religiose ecc.

Uno di questi attori della cooperazione tra i popoli e convinto promotore dell’alleanza delle città e dei gemellaggi è il signor Rudolf Müller, sindaco della città di Püttlingen per quasi trenta anni.

Lo conosciamo bene, la sua vita è un racconto di impegno per conseguire il sogno dell’integrazione tra tutti i popoli d’Europa. L’Unità si raggiunge conoscendosi, condividendo progetti, sistemi di rappresentanza democratica e valori etici. Tutti noi sappiamo che Rudolf Müller è stato protagonista intelligente, equilibrato in tutto il percorso che ci ha condotto a questi esiti così importanti.