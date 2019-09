"A Vasto Marina 25 eventi: si inizia con l’Open Day e il Festival della Costa dei Trabocchi"

Un Open day lungo 35 giorni. E' già iniziato sulla costa abruzzese l'evento inaugurale della stagione estiva. A Vasto, il mese di giugno comincia con tre opzioni per il fine settimana della Festa della Repubblica: concerto di Antonella Ruggiero domani sera alla rotonda di viale Dalmazia, parco giochi per bambini e, sulla spiaggia, il Beach On, prima competizione dell'estate 2018 dedicata al beach volley.

"Il clou sarà a metà mese, 15, 16 e 17 giugno, quando avremo il Festival della Costa dei Trabocchi, che includerà tutte le attività dell'Open day e culminerà con iniziative musicali", annuncia Giuseppe Di Marco, vice presidente della Dmc Costa dei Trabocchi, nella conferenza stampa in cui l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna, e il presidente di Vivere Vasto Marina, il consorzio dei commercianti della riviera, presentano gli appuntamenti che aprono la stagione balneare sulla riviera, alla presenza di Nando Miscione, manager della Muzak Eventi, e di Davide Marcone, batterista della band di Antonella Ruggiero.

Sarà proprio l'inconfondibile voce della cantautrice genovese a dare vita allo spettacolo principale di questo week end, che sarà incentrato non solo sulla musica, ma anche sullo sport, con il Beach On, "al quale parteciperanno 120 atleti", spiega Massimo Di Risio uno degli organizzatori della gara. "Questo primo torneo è inserito nell'ambito dell'Open Day. Il Beach On proseguirà poi con altri appuntamenti: dal 26 giugno al 1° luglio, poi il 21 e 22 luglio".

"In questo fine settimana - annuncia l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna - avremo a Vasto Marina anche la Festa dei bambini con gonfiabili e ludobus. Inoltre, i ristoratori proporranno offerte riguardanti il brodetto alla vastese. Riguardo al piatto tipico vastese, dico che mi sembra riduttivo calendarizzarlo in un unico evento. Stiamo seguendo altri itinerari. Il cartellone degli appuntamenti estivi che abbiamo allestito prevede quest'anno 25-30 eventi a Vasto Marina, il giusto intrattenimento che la riviera deve avere con la collaborazione degli operatori per arricchire l'offerta".

"Quest'anno - sottolinea Di Marco - la Regione ha indetto l'Open day per un periodo più ampio: dal 26 maggio, con l'iniziativa Spiagge e fondali puliti, al 30 giugno. Ci siamo impegnati a presentare esperienze di turismo attivo, turismo natura ed enogastronomico ripetibili durante tutta l'estate, iniziative che coinvolgeranno Vasto, San Salvo e Casalbordino e, come nel caso di Borgo di gusto, anche l'entroterra. Il clou del mese di giugno sarà dal 15 al 17 col Festival della Costa dei Trabocchi, in cui il turista potrà, già in questa prima parte della stagione, sperimentare tutte insieme le attività previste nel mese dell'Open day".