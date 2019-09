Verso le Finali nazionali under 18: la Madogas San Gabriele ricevuta in Municipio

Mancano meno di due settimane alla partenza per Bormio e in casa Madogas San Gabriele cresce l'attesa per l'appuntamento con le Finali Nazionali under 18. La squadra vastese, dopo aver conquistato la vittoria del titolo regionale, è pronta ad affrontare questa avventura tricolore.

Il 12 giugno le ragazze saranno già in campo contro le pari età della SSV Bozen Volley Sparkasse, il giorno dopo affronteranno un doppio turno contro Pari Costruzioni Potenza e CDP Fenice Roma per cercare di entrare nella fase principale della competizione. Miscione e compagne in questi giorni stanno lavorando sodo dal punto di vista fisico e tecnico-tattico, così da arrivare pronte all'appuntamento in terra lombarda.

Ieri, intanto, la San Gabriele, guidata da coach Peppe Del Fra e dal vicepresidente Maurizio Placidi, è stata ricevuta in Municipio dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, e dall'assessore Luigi Marcello. "Il sindaco ha espresso, i più sentiti complimenti per la vittoria dei titoli Territoriale e Regionale under 18 femminile con la qualificazione alle finali Nazionali - spiega una nota della San Gabriele -, un importante traguardo per tutta la città. Un ringraziamento da parte dell' assessore e Sindaco non solo la squadra e i tecnici, ma anche al presidente Fratel Michele Ciaffi per il lavoro svolto".

Il primo cittadino e l'assessore Marcello hanno fatto, a nome dell'amministrazione comunale, l'in bocca al lupo alle ragazze per la loro partecipazione alle Finali Nazionali di Bormio.