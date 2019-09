Musica, sport e divertimento: tutti gli eventi in programma dell’estate sansalvese

Ufficializzato il calendario degli eventi di San Salvo: presentato qualche giorno fa in Comune, aveva bisogno ancora di alcune conferme. Di seguito l'elenco completo degli eventi.

Tra tutti gli eventi in programma spicca a fine stagione la tre giorni di Progetto Sud che vedrà alternarsi sul palco di piazzale Cristoforo Colombo Planet Funk, Marlene Kuntz e Rocco Hunt [LEGGI].

GIUGNO

VE 1

8:00 2^ ED. ABRUZZO OPEN DAY SUMMER - ASD Velo Club San Salvo -Strade cittadine

16:30 IL TRAMPOLINO DEL VENERDI' - Ass. Commercianti San Salvo -Centro Storico

SA 2

8:00 9^ Ed. CAVALLO D'AMARE - Ass. Horse Men Team – Lungomare C. Colombo

9:30 PULIAMO A FONDO mattinata dedicata alla pulizia dei fondali marini e alla sensibilizzazione dei bambini - ASD Scuba Global Service - Biotopo Marino

DO 3

14:00 1° TROFEO HOTEL MILANO – ASD C.C. Raspa RM Italia – Pinetina Hotel Milano

VE 8 e SA 9

BEERFESTIVAL - il Luppolo - Sda Fontana Nuova

DO 10

10:00 ITINERARI DEL TRIGNO - passeggiata tra i pescheti di San Salvo - Ass. Itinerari D'Abruzzo - Centro Storico e periferie

VE 15

18:00 L’ARTE DEL SAPER FARE – Mercatino dell’artigianato – Via Vespucci

21:00 SUMMER FESTIVAL “Costa dei Trabocchi” DMC - Via Vespucci –Via Magellano – P.le Arafat

SA 16

17:30 14° TROFEO PODISTICO Città di San Salvo- Memorial Dino Potalivo – ASD podistica San Salvo - Via Istonia

DO 17

07:00 MERCANTINFIERA - Ass. APAM - Lungomare C. Colombo

SA 23 e DO 24

7:00 MERCANTINFIERA - Ass. APAM - Lungomare C. Colombo

SA 30

18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE" - Ass.ProLoco San Salvo - lungomare C. Colombo

21:00 “MANUS DAY” Padre Pio il Musicol – Conpagnia Teatrale “lu vrascire” P.za San Vitale

LUGLIO

DO 1

7:00 MERCANTINFIERA - Ass. APAM - Lungomare C. Colombo

18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE" – Ass. ProLoco San Salvo - Via Vespucci

20:00 SERATA DANZANTE: con degustazione pesche - Centro Diurno Anziani "Labrozzi"- Palazzetto dello Sport S. Salvo Marina

MA 3

21:00 “SAN SALVO MUSICA FESTIVAL” Ass. Nonsolomusica - P.za San Vitale

GI 5

21:00 FESTIVAL"CONTRIBUTO ALLA BELLEZZA": Concerto d'apertura - Ass. Musica in Crescendo – Anfiteatro Villa Comunale

VE 6 - SA 7- DO 8

ore 9:00 PROTOUR INTERNATIONAL BEACH VOLLEY – ASD Funight Event’s – Arenile il Cocorito

VE 6

21:00 FESTIVAL "CONTRIBUTO ALLA BELLEZZA": Drum Circle - Ass. Musica in Crescendo - P.le C. Colombo

22:30 DJ ALEX_B Special Guest DJ PIRUPA – ASD Funight Event’s - Lido Cocorito

SA 7

18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE" - Ass.ProLoco San Salvo - Lungomare C. Colombo

21:00 RASSEGNA CORI ALPINI - Ass. Naz. Alpini – Abruzzo - P.zza San Vitale

DO 8

07:00 RASSEGNA NAZIONALE AMBULANTI "Città di San Salvo" -Ass. APAM - Lungomare C. Colombo

10:00 SFILATA ALPINI e arrivo monumento degli Alpini - Ass. Naz. Alpini – Abruzzo - da V.le De Gasperi alla Rotonda Alpini

18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE" - Ass.ProLoco San Salvo - Via Vespucci

21:00 FESTIVAL "CONTRIBUTO ALLA BELLEZZA": Doppio concerto Spagna - Ass. Musica in Crescendo -Anfiteatro Villa Comunale

ME 11

21:00 FESTIVAL "CONTRIBUTO ALLA BELLEZZA": Orchestra giovanile "PAPILLON" da Roma - Ass. Musica in Crescendo Anfiteatro Villa Comunale

GI 12

19:00/23:00 ARCHEOLAB (prenot. 3891812311 - Laboratori Creativi nel Museo - Comune di S.Salvo/Parsifal - Museo Civico

21:00 Rassegna Corale - Centro Diurno Anziani "Labrozzi" - P.za Papa Giovanni XXIII

21:00 FESTIVAL "CONTRIBUTO ALLA BELLEZZA": Music on the road - Ass. Musica in crescendo -P.le C. Colombo.

VE 13

21:00 WELLNESS NIGHT WORKOUT – ASD il sentiero del QI –FIT5 – San Salvo Marina

SA 14

9:30 EDUMARE dedicato ai bambini e al battesimo del mare-ASD Scuba Global Service-Biotopo Marino

18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE" - Ass.ProLoco San Salvo -Via Vespucci

18:00 SFILATA AMATORIALE DOG – Beauty Dog e Ass. Nazionale VV.FF. in congedo - P.le C. Colombo

22:00 DELTA SOUND Band-Eventi e Servizi Srl - P.le C.Colombo

DO 15

18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE"-Ass.ProLoco San Salvo- San Salvo Centro

18:00 PRODOTTO TOPICO - Comune di San Salvo -San Salvo Centro

21:00 ORCHESTRA SPETTACOLO EVER GREEN -Eventi e Servizi Srl - P.le C.Colombo

21:00 FESTIVAL "CONTRIBUTO ALLA BELLEZZA": Concerto Sinfonico Senior-Ass. Musica in Crescendo Palazzetto dello Sport - S. Salvo Marina

21:00 THE BIG YEARS -Eventi e Servizi Srl -P. le C. Colombo

MA 17

20:00 GIORNATA DI BENEFICENZA "Luigi per i bambini poveri del Congo"- Ass. Vita e solidarietà ONLUS-Via Magellano "3 scalini"

21:00 CASABABILON "Tributo Manu Chao" -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

ME 18

19:00 Serata FAI nel Tratturo de Re-Fond. FAI -delegazione di Vasto-Pista ciclabile

21:00 ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

GI 19

21:00 CHORANDO … l’archeologia “la musica Brasiliana incontra il Parco Archeologico del Quadrilatero- Chorando Brazil - P.za S. Vitale

21:00 JOLLI BLU 883 "Tributo Max Pezzali" -Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

VE 20

19:00 APERIPESCA-Coop. Eurortofrutticola-Casina delle Rose

21:00 Rappresentazione Teatrale "Trist a ch mor, chi vive za rcunzole!"-Ass. sipario d'argento - Piazza San Vitale

21:00 GIADA E I BLU NOTE -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

SA 21 e DO 22

18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE"-Ass..ProLoco San Salvo-Via Vespucci

SA 21

21:00 PER COLPA DI CHI "Tributo Zucchero" -Eventi e Servizi Srl

DO 22

dalle ore 09:00 GIORNATA DEDICATA ALL’IPERTENSIONE . Croce Rossa Italiana – P.le C. Colombo

20:00 SERATA DANZANTE: con degustazione arrosticini-Centro Diurno Anziani "Labrozzi"-Palazzetto dello Sport S. Salvo Marina

21:00 ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl - P.le C Colombo

LU 23

21:00 TRIBUTO STEVIE WONDER-Eventi e Servizi Sr l -P.le C. Colombo

21:00 "LA BUONA NOVELLA" di Fabrizio De Andrè - Concerto di voci e suoni-Comune di S. Salvo-P.za San Vitale

MA 24

21:00 RADIO LIVE -Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

ME 25

21:00 TRIBUTO LAURA PAUSINI -Eventi e Servizi Srl - P.le C .Colombo

GI 26

19:00 – 23:00 ARCHEOLAB (Pren. 3891812311) - Laboratori Creativi nel Museo-Comune di San Salvo/Parsifal - Museo Civico

21:00 "3^ Ed. "PEDALATA BY NIGHT"- Ass. Velo Club San Salvo-Strade Cittadine

21:00 RUSTIKO alla conquista dell’Abruzzo (gioco on the Road) – Via Vespucci –per info e iscrizioni 333 3476344

21:00 ORCHESTRA SPETTACOLO EVER GREEN -Eventi e Servizi Srl - P.le C .Colombo

VE 27

19:00 APERIPESCA-Coop. Eurortofrutticola-Priscilla S. Salvo Marina

21:00 RINO FOLKDANCE -Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

21:00 PREMIO ARTESE -Proclamazione finalisti: Festa del libro e concerto del Complesso Bandistico Città di San Salvo - P.za Papa Giovanni XXIII

SA 28

NOTTE ROSA

21:00 PRESENTAZIONE BANDIERA BLU – P.le C. Colombo

21:30 (TRIBUTO CREMONINI LUNA POP) -Eventi e Servizi Srl -P.le C .Colombo

23:30 CARMINE FARACO – Eventi e Servizi Srl - San Salvo Marina

SA 28 e DO 29

18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE"-Ass. ProLoco San Salvo-Via Vespucci

SA 28 e DO 29

14:30 6° ALCOLIC TUNING SHOW – Lido Hotel Milano

21:00 FABRIZIO RAGNI "TRIBUTO Renato Zero" -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

LU 30

21:00 TREAM DISCO 80-90 -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

MA 31

16:30 FINEMENTE OUVERTURE “Sfoga la tua arte” Ass. FINEMENTE/Comune S. Salvo - Biotopo Marino

21:00 ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C .Colombo

AGOSTO

ME 1

21:00 FINALE REGIONALE MISS MILUNA per MISS ITALIA - New Generation -P.le C.Colombo

21:00"LA TERRA È DI CHI LA CANTA" Recital –Lara Molino e Giuliana Antenucci -Comune di S. Salvo -P.za San Vitale

GI 2

21:00 SPETTACOLO MUSICALE CON I BIM BUM BAM -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

VE 3

19:00 APERIPESCA-Coop. Eurortofrutticola- Lido Controvento S. Salvo Marina

19:00 VELEGGIANDO CON LORY (dedicato a Loredana Fornaro a tre anni dalla sua scomparsa) - Ass. Lory a colori – Lido Controvento

21:00 I SERATA CONCORSO KARAOKE ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

21:00 OSMANNGOLD Orchestra (i grandi classici dello swing)-Comune San Salvo/Social Arts Factory Firenze - P.za San Vitale

SA 4 e DO 5

18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE"-Ass.ProLoco San Salvo-Via Vespucci

21:00 LA CENA DEL MOSAICO - Ass. San Salvo Lavora-P.za San Vitale

21:00 ANDREA SANNINO -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

DO 5

20:00 SERATA DANZANTE: con degustazione porchetta-Centro Diurno Anziani "Labrozzi" - Palaz. dello Sport S. Salvo M.

21:00 II SERATA CONCORSO KARAOKE ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

21:00 I VINTAGE - Eventi e Servizi Srl -P.le C .Colombo

MA 7

17:00 GIOCHI E MERENDE AL MUSEO (aspettando le favole) – Ass. PARSIFAL – Museo della Terra

21:00 LA NOTTE DELLE FAVOLE - Comune di San Salvo/Ass. il Paese dei Teatri –San Salvo Centro

21:00 CHERYL PORTER Jazz – Gospel -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

MA 7 e ME 8

20:30 1^ SAGRA DEL CINGHIALE-Un. Naz. Enalcaccia Pesca e Tiro - Centro Anziani "Sparvieri Evaristo-Villa Comunale

ME 8

21:00 ECLIPSE "Tributo Pink Floyd" -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

GI 9

19:00 ARCHEOLAB - Laboratori Creativi nel Museo -Comune di San Salvo- Museo Civico

21:00 Finalissima "Lady Over 2018"- Ass. Culturale Cantiere Creativo - P.le C. Colombo

VE 10

19:00 APERIPESCA-Coop. Eurortofrutticola - Lido Priscilla S. Salvo Marina

VE 10 – SA 11 – DO 12

6^ EDIZIONE REGGAE SUMMER FESTIVAL Street Food – P.le C. Colombo

Venedì 10 BRUSCO

Sabato 11 LION D

Domenica 12 QUARTIERE COFFEE

VE 10 SA 11

“IN FERMENTO” - 3° FESTIVAL DELLA BIRRA ARTIGIANALE – Ass. Io Centro - San Salvo Centro

SA 11

21:00 MIN&MAL SummErRow – Lido Playa del Sol

SA 11 e DO 12

ore 18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE"-Ass.ProLoco San Salvo-Via Vespucci

DO 12

21:00 SAN SALVO IN … CANTO Abruzzo e folklore-Centro diurno anziani "Labrozzi"-p.zza Papa Giovanni XXIII

LU 13

21:00 MANOLO DEI GIPSY KING con ENZO NAPOLI -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

24:00 FUOCHI PIROTECNICI - Lung. C. Colombo

MA 14

16:00 HOLI COLOR FESTIVAL-Ass. Splash Animazione-P.le C. Colombo

21:00 QUISISONA -Eventi e Servizi Srl - P.le C.Colombo

ME 15

21:00 4 SANTI -Eventi e Servizi Srl - P.le C.Colombo

GI 16 21:00 MODANDO "Tributo Modà" -Eventi e Servizi Srl - P.le C.Colombo

VE 17 19:00 APERIPESCA-Coop. Eurortofrutticola-Controvento S. Salvo Marina

21:00 VINCENZO OLIVIERI Show – Ass. “io C’entro – Comune di San Salvo – P.zza San Vitale

21:00 LA NOTTE DI VASCO e la notte delle Lanterne -Eventi e Servizi Srl -P.le c. Colombo

SA 18 - DO 19 – LU 20

4^ Ed. TARTUFO D'AMARE - Ass. Amici della valle del Trigno - P.le c. Colombo (Sabato 18 – VITTORIO IL FENOMENO)

SA 18 – DO 19

ore 18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE"-Ass.ProLoco San Salvo-Via Vespucci

DO 19

21:00 MONTEPULCIANO TRIBUTO NEGRAMARO -Eventi e Servizi Srl -P.le C .Colombo

LU 20

21:00 FIANALE KARAOKE ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

MA 21

20:00 SERATA DANZANTE: con degustazione cocomero-Centro Diurno Anziani "Labrozzi"-Palazzetto dello Sport S. Salvo Marina

21:00 FABIANO & CO -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

ME 22

21:00 ON HEARTH "Tributo Elisa" -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

21:00 “CONCERTO LIRICO SOTTO LE STELLE” - Comune di San Salvo - P.za San Vitale

GI 23

19:00 ARCHEOLAB - Laboratori Creativi nel Museo-Comune di San Salvo-Museo Civico

21:00 STRADA SECONDARIA -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

21:00 PREMIO LETTERARIO R. ARTESE – Città di San Salvo: "proclamazione vincitore" – Comune di S. Salvo/Lions Club - P.za San Vitale

VE 24 e SA 25

18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE" - Ass. ProLoco San Salvo - Via Vespucci

VE 24 - SA 25 - DO 26

5° EDIZIONE PROGETTO SUD FESTIVAL- Street Food D’aMare – l’originale cibo da strada

VE 24 - FUNKY PLANET in concerto

SA 25 - MARLENE KUNTZ in concerto

DO 26 - ROCCO HUNT in concerto

LU 27

21:00 ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

ME 29

21:00 BLUE SPIRIT - Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

GI 30

21:00 ORCHESTRA SPETTACOLO EVER GREEN -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

VE 31

21:00 ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

SETTEMBRE

SA 1

16:00 BIMBI IN CENTRO - Ass. "io C'entro" – San Salvo Centro

VE 21 –SA 22 – DO 23

LEGENDS THE BEACH VOLLEY ON THE WORLD FIVE + FIVE DAYS – Studio Massa – Arenile il Cocorito