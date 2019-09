Ha un malore mentre è in scooter, muore 75enne vastese

Ha avuto un malore mentre era in sella al suo scooter e, dopo aver perso i sensi, è scivolato a terra privo di vita. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata in via delle Croci. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Vasto per i rilievi del caso.

La polizia municipale così riferisce quanto accaduto. "In data odierna alle ore 11.00 circa una pattuglia della Polizia Locale interveniva in via delle Croci (1° tratto) dove riscontrava la presenza del conducente di un motociclo, B.A. nato nel 1943, che a seguito di un malore accertato dai sanitari del 118 giunti sul posto, decedeva dopo il trasporto in ospedale. Sono in corso ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria da parte della polizia locale in merito a detto evento".