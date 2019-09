Gli alunni della 3ªB Martella insegnano ai grandi come si fa la raccolta differenziata

Gli alunni della classe 3ªB della Scuola Primaria “Luigi Martella” - Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti”, guidati dalle insegnanti Santina Sabia e Mary Nora Ramundi hanno concluso il Progetto di Inclusione “Amiamo la nostra Madre Terra”. Nelle scorse settimane, presso un condominio di Vasto, hanno spiegato agli inquilini dello stabile come si effettua una corretta differenziazione dei rifiuti con dimostrazioni pratiche.

Durante l’anno scolastico che sta volgendo al termine si è voluto sperimentare anche nella classe 3ª B il tema dell’inclusione attraverso la questione ambientale, fondamentale per il nostro futuro, seguendo il percorso del metodo del Service Learning. Numerosi e stimolanti sono stati gli step di questo progetto, in particolare la visita guidata presso la Piattaforma Ecologica S.A.P.I. di San Salvo, in occasione delle giornate organizzate dalla Comieco, per “Riciclo Aperto 2018” e la formazione degli eco-ispettori: due alunni per ogni classe terza hanno avuto il compito di controllare che nella scuola si svolgesse correttamente la raccolta differenziata.

I ragazzi hanno mostrato interesse e partecipazione verso l’iniziativa ed hanno contribuito con il proprio “servizio-elaborato” alla crescita dell’educazione ambientale nella comunità d’appartenenza. Gli scolari hanno sperimentato la positività dell’inclusione e il valore di far parte di un gruppo inclusivo aldilà delle apparenti differenze.