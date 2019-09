Donazione di sangue, l’Avis Vasto incontra la Guardia Costiera

Non si arresta l'azione dell'Avis di Vasto per promuovere la donazione di sangue. In particolare, in vista della stagione estiva, in cui solitamente c'è maggiore necessità di donazioni, i volontari dell'associazione vastese stanno promuovendo una serie di incontri.

Questa mattina una delegazione dell'Avis si è recata presso l'Ufficio Circondariale Marittimo, a Punta Penna, per incontrare il personale in servizio. "È stato un incontro interessantissimo e costruttivo per far conoscere l'importanza e l'utilità della donazione del sangue ed il ruolo dei donatori dell'Avis nella nostra società - commentano i volontari - .

Un ringraziamento speciale alla Guardia Costiera di Vasto per averci ospitati".