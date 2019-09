A L’Aquila esordio per la squadra di rugby femminile del Pantini-Pudente

Un pareggio e una vittoria sono il positivo bilancio della squadra di rugby femminile dell'IIS Pantini-Pudente di Vasto al torneo Memorial Nataliano Mariani a L'Aquila. Le ragazze dell'istituto vastese per la prima volta sono scese in campo insieme lo scorso 16 maggio potendo esordire su un luogo importante per il rugby abruzzese come lo stadio Fattori. A guidarle c'era la professoressa Paola Sacchetti che, con il supporto della Tetras Rugby, ha coordinato le attività inserite nel progetto PON Zero assoluto.

La partecipazione "rappresenta un traguardo e una grande soddisfazione per queste ragazze che si sono trovate solo qualche mese fa ad intraprendere questa nuova esperienza", spiega la docente. Una passione, quella per il rugby, da continuare a coltivare. "Il risultato ottenuto è stato ottimo ma non basta di certo alle ragazze che continueranno ad allenarsi e crescere insieme con questo meraviglioso sport che è il rugby".