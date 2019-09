15 € per la stagione per i residenti e 14 € a settimana per i turisti:strisce blu a San Salvo Marina

Duemila posti auto a pagamento da domani 1° giugno fino al 31 agosto (dalle 8 alle 20). A San Salvo marina con il mese di giugno tornano le strisce blu e le tariffe restano invariate rispetto agli anni precedenti.

Per i residenti tutta la stagione estiva costerà 15 euro, mentre per i residenti over 65 è previsto un costo simbolico di 5 euro. Per i non residenti gli abbonamenti avranno diversi tagli: settimanale a 14 euro, giornaliero a 3 euro e 0,50 cent l'ora usufruendo del parcometro.

I parcheggi sono gestiti dalla cooperativa Arcotur alla quale ci si può rivolgere per gli abbonamenti nei punti d'informazione turistica al palazzetto dello sport di via Magellano. "Per ogni stabilimento balneare – spiega inoltre il Comune – sarà a disposizione un numero limitato di abbonamenti a pagamento che i gestori potranno utilizzare a discrezione per la loro clientela. Infine da segnalare che Arcotur garantirà i punti di informazione turistica anche sul lungomare Cristoforo Colombo e in piazza Arafat; sono inoltre attivi i totem in tre punti sul lungomare Cristoforo Colombo".

LE TARIFFE

Residenti: 15 euro per tutta la stagione

Residenti over 65: 5 euro per tutta la stagione

Non residenti: 14 euro a settimana o 3 euro al giorno

Parcometro: 0,50 cent/ora