"I nonni raccontano", la sezione Anps incontra i bimbi della scuola Santa Lucia

I soci della sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato hanno partecipato all'incontro con i bambini della sezione D della scuola dell'infanzia Santa Lucia, Istituto Comprensivo Rossetti di Vasto, per il progetto "I nonni raccontano". I picocli alunni e le insegnanti Anna Baiocco, Daniela Iuliani e Valeria D'Argento hanno accolto il presidente della sezione, Matteo Marzella, e i soci Maria Di Martino, Cinzia Corti e Armando Rucci.

"Con grande attenzione e interesse - spiega il presidente Marzella - i bimbi hanno ascoltato la favola raccontata da Cinzia, Il Pescatore e il pesciolino rosso, al termine della quale hanno commentato e fatto una analisi dei personaggi. A tutti i piccoli alunni abbiamo donato un cappellino color cremisi, simbolo del nostro sodalizio". Al termine dell'incontro le insegnanti hanno ringraziato la sezione Anps di Vasto per la disponibilità e la cortesia dimostrata in questa ed altre occasioni del passato.

"La partecipazione - conclude Marzella - ci ha onorato e commosso come nonni e appartenenti alla Polizia di Stato in pensione e ringraziamo la scuola Santa Lucia per l'invito e l'accoglienza ricevuta".