Un successo il raduno ciclistico "Terre dei Trabocchi - Memorial Di Marco"

Si è tenuto domenica scorsa il raduno ciclistico "Terra dei trabocchi", 4° Memorial Di Marco, valevole per la 3ª prova del campionato regionale di cicloturismo Uisp 2018. L'evento è dedicato al compianto Nicola Di Marco, amante dello sport.

Sono stati ben 132 i partecipanti; tra le numerose squadre iscritte c'erano Rm Italia - Forno Raspa (squadra ospitante e con più ciclisti presenti), Nuova Gialla, Ciclo Club Vasto, Velò Club San Salvo, Team San Giacomo - Rocca San Giovanni, Amici delu velò San Giovanni Lipioni, Ciclistica Valle del Trigno ecc.

Gli sportivi hanno sono partiti dalle cantine San Michele di Vasto per poi compiere 60 chilometri (con ristoro a metà percorso presso la panetteria Raspa) e farvi ritorno per la premiazione e il pranzo a base di porchetta. All'arrivo c'era anche Antonietta, moglie di Di Marco.

Per la premiazione sono intervenuti Nicola Del Borrello (presidente delle Cantine), il sindaco di Vasto Francesco Menna, l'assessore allo Sport Carlo Della Penna e il presidente della Ciclistica Valle del Trigno Rocchino Bucci.

Lunedì, invece, c'è stata la deposizione di un mazzo di fiori in ricordo di Di Marco al cimitero a nome di tutti i partecipanti.