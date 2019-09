Torneo ’Ezio Pepe’ 2018, all’Oratorio Salesiano sport e divertimento

Ormai da tanti anni è un appuntamento atteso dai ragazzi delle scuole medie pronti a sfidarsi per la conquista della vittoria finale. Con le finali e le premiazioni si è conclusa sabato scorso l'edizione 2018 del Torneo Ezio Pepe, dedicato al cooperatore salesiano scomparso nel 1995, tra i fondatori della Bacigalupo e per una vita promotore e organizzatore di tornei dedicati ai ragazzi. Anche quest'anno ad occuparsi dell'organizzazione del torneo insieme a Don Alessio Massimi, incaricato all'Oratorio, c'è stato l'affiatato team formato da Matteo Cassone, Davide Rossi e Nicola Reale, supportati dai ragazzi del servizio civile e dai volontari dell'Oratorio.

Tante le squadre della scuola media Rossetti e della scuola media Paolucci che hanno partecipato ad un'edizione del torneo davvero avvincente fino alle sfide decisive che si sono disputate sabato scorso.

A premiare le squadre vincitrici è stata la figlia di Ezio Pepe, Ida, che ha ringraziato gli organizzatori e tutti i partecipanti che hanno ricordato suo padre attraverso il calcio, la sua grande passione. Oltre alle prime tre classificate di ogni competizione, suddivise per classi, sono stati premiati i migliori giocatori e i migliori portieri. Inoltre, grazie alla collaborazione del Futsal Vasto, sono stati consegnati premi speciali ai giocatori e alle giocatrici che si sono distinti durante il torneo. La conclusione, come ormai da tradizione del Torneo Ezio Pepe, è stata con pizza e bibite per tutti i partecipanti.

I risultati

Prima media

1ª classificata - 1ª C Paolucci

2ª classificata - 1ª B Paolucci

3ª classificata - 1ª B Rossetti

Miglior giocatore - Samuele Di Martino

Miglior portiere - Giosuè Del Borrello

Seconda media

1ª classificata - 2ª H Rossetti

2ª classificata - 2ª G Paolucci

3ª classificata - 2ª F Rossetti

Miglior giocatore -Sabin Matescu

Miglior portiere - Marco Tartaglia

Terza media

1ª classificata - 3ª B Paolucci

2ª classificata - 3ª A Paolucci

3ª classificata - 3ª F Rossetti

Miglior giocatore - Davide Santone

Miglior portiere - Federigo Menna