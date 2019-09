Tari, circolo pensionati San Paolo offre consulenza gratuita ai soci

"Il nuovo direttivo del Circolo Pensionati San Paolo ha messo in programma una serie di iniziative per i soci e i futuri soci". Lo comunica l'addetto stampa del sodalizio, Nicola Dell'Olio.



"Lunedì 28 maggio inizierà un torneo di tresette e briscola dal titolo Amicizia tra i soci. Lo scopo del torneo è quello di giocare per divertimento e non per vincere e di stimolare e migliorare i rapporti umani.



Dal 29 maggio è attivo uno sportello di consulenza tributaria gratuita. Visto l'imminente arrivo nelle case dei cittadini vastesi delle bollette della Tari (tassa rifiuti) e considerato che spesso si hanno dei dubbi sulla somma da pagare, abbiamo pensato abbiamo pensato di fornire un servizio di consulenza gratuita per evitare che i nostri soci perdano tempo presso gli uffici comunali. Un servizio che possiamo erogare grazie alla presenza, tra i nstri soci, del ragionier Nicolino Cieri, ex funzionario dell'ufficio tributi del Comune di Vasto. Per i contatti, i soci possono rivolgersi al segretario Basso Ritucci e al presidente Antonio Lanfranco".