A Vasto Marina ecopunti a casetta: raccolta differenziata anche per i turisti

Ecopunti a casetta per consentire anche ai turisti di fare la raccolta differenziata. Li farà installare il Comune di Vasto in vista della stagione estiva.

Inoltre, nel prossimo week end, la Pulchra spa, la società che gestisce l'igiene urbana a Vasto, si appresta a eseguire "una ulteriore pulizia straordinaria della spiaggia nei giorni del 31 maggio e primo giugno, che si aggiunge a quella prevista da contratto già effettuata in precedenza", annuncia una nota del Comune.

"A partire dal 10 giugno sarà avviato il servizio di pulizia ordinaria della spiaggia che si svolgerà quotidianamente secondo le modalità previste dalla convenzione. Inoltre, a breve, a Vasto Marina verranno messi in esercizio gli ecopunti a casetta, in Piazza Vittorio De Sica e in Piazza Fiume, per il conferimento dei rifiuti da parte dei non residenti. Gli ecopunti svolgeranno anche il ruolo di presidio informativo per gli utenti e turisti della zona. Entro il 15 giugno sarà installato anche l’ecopunto informatizzato sul Lungomare Ernesto Cordella, a pochi metri dalla rotonda, a servizio delle utenze commerciali della zona centrale di Vasto Marina, dove potranno essere conferiti in modo differenziato plastica, carta e vetro".

“Anche quest’anno, insieme a Pulchra, stiamo cercando di organizzare al meglio - ha dichiarato Paola Cianci, assessora alle Politiche ambientali – il servizio per la stagione estiva, dove le presenze aumentano vertiginosamente, al fine di soddisfare le esigenze delle utenze domestiche e commerciali. La buona riuscita dell’attività presuppone l’impegno di tutti nella differenziazione dei rifiuti, una maggiore sensibilità per la tutela dell’ambiente e la cura della città”.