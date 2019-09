Principio d’incendio dopo il tamponamento domato con l’estintore della scuola

Momenti di apprensione ma per fortuna nessuna grave conseguenza oggi in via San Lorenzo, nei pressi delle scuole. Per cause in corso di accertamento, alle 13 circa un furgoncino Ford delle Poste è finito contro una Volkswagen Golf. Dopo l'impatto, in cui fortunatamente i conducenti non hanno riportato ferite, c'è stato un principio d'incendio nel vano motore del mezzo delle Poste.

Provvidenziale è stato l'utilizzo di un estintore, in dotazione alla vicina scuola, con cui sono state spente le fiamme che rischiavano di danneggiare pesantemente il mezzo commerciale. Quando sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto la situazione era già sotto controllo e hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza la vettura.