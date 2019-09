Fabrizio Pietropaolo, prima gara tricolore: "Soddisfatto ma contavo in un miglior risultato"

Esordio in terra pugliese per Fabrizio Pietropaolo nel Campionato Italiano Aci Karting. Il 28enne pilota vastese ha gareggiato lo scorso fine settimana nella categoria Kz3 under sul circuito internazionale La Conca tornando a casa con una 27ª posizione e una 25ª posizione nelle due gare della domenica. Per lui, dopo anni di esperienza sui kart, si è trattato di una prima assoluta in una competizione tricolore. Ad accompagnarlo i tecnici del team NPK che lo stanno seguendo in questa avventura, il motorista Antonio Faieta e i meccanici Valentino Vedilei e Angelo Di Sebastiano.

Pietropaolo si è piazzato 17° in qualifica, chiudendo le due manchese al 18° e 14° posto, centrando così l'accesso alle finali della domenica. Nella prima gara ha chiuso al 17° posto, venendo poi penalizzato di 10 secondi per una irregolarità riscontrata dalla giuria nel musetto del suo kart. Questa penalità lo ha fatto scivolare in 27ª posizione.

Nella seconda gara, dopo aver recuperato ben 9 posizioni, è stato messo fuori causa da un contatto che lo ha fatto uscire fuori pista costringendolo ad accontentarsi del 25° posto.

"Lavorando duramente per tutto il weekend - commenta Pietropaolo - abbiamo acquisito una buona velocità. Ho dovuto però fare i conti con condizioni difficili, c'era un grip davvero estremo, e con un bagaglio povero di esperienza in gare titolate come un campionato italiano. Questo non ci ha permesso di raccogliere ciò che volevamo". Ora, con questa maggiore consapevolezza, potrà prepararsi al prossimo appuntamento di campionato, in calendario per il 26 agosto sul circuito abruzzese di Val Vibrata.