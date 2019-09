Asilo nido San Paolo, iniziati i lavori di adeguamento sismico

Sono iniziati in questi giorni i lavori di adeguamento strutturale e sismico nella sede dell'asilo nido comunale San Paolo, in via De Gasperi. I lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Abruzzo con “Fondi FSC Risorse premiali per obiettivi di prima infanzia – Interventi di messa in sicurezza degli immobili di proprietà sedi di Asilo Nido e Micro Nidi pubblici funzionanti”. L’importo contrattuale ammonta ad euro 204.316,22 ed è stato affidato a Muscariello Costruzioni di SRL in seguito all’espletamento delle procedure di gara.

Era un intervento atteso da tempo che permetterà di adeguare la struttura alle vigenti normative rendendola più accogliente e sicura. "Si lavorerà nel corso dell’estate - spiega l’Assessore Anna Bosco - ed il cantiere dovrà essere riconsegnato prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Come prima cosa nei giorni scorsi abbiamo provveduto a dare ampia comunicazione alle famiglie interessate rispetto a quanto stiamo facendo su quella struttura.

Con l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e con la ditta incaricata si è verificata la possibilità di comprimere le tempistiche di intervento per migliorare il cronoprogramma dei lavori e per ridurre disagi per le famiglie, che si sono dimostrate molto collaborative e che per questo ringraziamo sinceramente".

Quello sull'asilo San Paolo è il primo di una serie di interventi sulle strutture scolastiche comunali "programmati a valere sull’esercizio di bilancio 2018 - commenta il sindaco Francesco Menna -. Sono attualmente in corso le indagini di vulnerabilità sismica su tutte le strutture scolastiche, nei prossimi mesi verranno eseguiti i primi interventi per l’efficientamento energetico, e si continuerà ad intervenire per la manutenzione e la sicurezza di tetti e solai".