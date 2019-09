’Io e il amico Bau’ i ragazzi della 3ª C Rossetti disegnano il canile ideale

Anche quest'anno i ragazzi della sezione C, arrivati alla conclusione del loro percorso di studi nella scuola media Rossetti, hanno partecipato al progetto "Io e il mio amico Bau", realizzato con l'Associazione Amici di Zampa che si occupa della gestione del canile in localtà Vallone Maltempo. Gli alunni hanno continuato nel cammino intrapreso tre anni fa occupandosi dei cani e della loro cura e sviluppando idee per la costruzione di un canile ideale. Gli elaborati, grazie al coordinamento della professoressa Tonia Marrone, quest'anno hanno raccolto il frutto di tre anni di esperienza insieme all'associazione guidata da Rosanna Florio.

Ieri, alla presenza della dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo e del sindaco Francesco Menna, i ragazzi della 3ª C hanno raccontato l'esperienza di quest'anno e quella dei due anni precedenti, illustrando anche i loro elaborati. Suddivisione degli spazi, realizzazione delle cucce e quant'altro, sono state progettate con cura e con la giusta dose di creatività e disegnati su cartelloni colorati che la presidente Florio ha osservato con cura e che potranno essere spunto per la realizzazione della nuova struttura.

Si è infatti rinnovato l'impegno del sindaco alla realizzazione del nuovo canile comunale, così come Amici di Zampa chiede ormai da anni. "Il sindaco ci ha detto che è in dirittura d'arrivo il lavoro per l'acquisizione del terreno. Speriamo sia davvero la volta buona così da poter dare dignità ai cani ospitati nel canile, agli operatori e ai volontari. Una nuova struttura, più decorosa di quella esistente, ci permetterebbe anche di accogliere con maggiore serenità i bambini per esperienze come quella vissuta dai ragazzi della 3ª C. Loro in questi tre anni sono stati davvero straordinari, a nome dell'associazione voglio ringraziare loro, la dirigente scolastica e la professoressa Marrone per aver creduto, unica classe di Vasto, in questo progetto".