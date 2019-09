’Graffiti in Blu’, alle isole Tremiti writers all’opera sulla banchina di San Domino

Sabato 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, si terrà nella spettacolare cornice delle Isole Tremiti Graffiti in Blu, una manifestazione di arti figurative e musicali, presentata con il Patrocinio del Comune delle Tremiti, della Pro Loco del posto e del Parco Nazionale del Gargano. Lo scopo è porre il seme di un evento che possa sensibilizzare nel tempo i cittadini, i turisti e tutti coloro che usufruiscono delle meraviglie paesaggistiche e culturali di questo piccolo ma prezioso angolo dell'Adriatico, a tematiche care alla Collettività tutta. A guidare la direzione artistica, Antonio Ferreri, in arte "Joz", noto artista poliedrico e rapper napoletano, residente ormai da anni alle Tremiti.

Per questa Prima Edizione, si è scelto come filo conduttore dello svolgimento delle attività artistiche figurative il tributo commemorativo a Lucio Dalla, cittadino e ambasciatore delle Tremiti nel Mondo, sulle note della celebre canzone del 1977 "4 marzo 1943", in cui Lucio dipinse con sagacia, humour, sentimentalismo politico e richiamo alle radici, un quadro grottesco a sfondo biografico della natura umana e del rapporto ambiguo dell'uomo con l'utilizzo delle risorse e con il rispetto per l'habitat marino, spesso capro espiatorio di giochi di potere e di soprusi da parte di affaristi senza scrupoli.

La manifestazione, portata in auge sotto forma di Jam Hip-Hop, si terrà sulla banchina dell'Isola di San Domino e radunerà alcuni tra i Writers più rappresentativi del circondario, che si ritroveranno a condividere momenti di ispirazione e di scambio già dal mattino, attraverso l'esecuzione di Graffiti che verteranno sul tema sopracitato: Onem, Keno, Norh, Snobz, Zofa, Smoh, Sofia Engman, Emeid, Sa si cimenteranno con gli spray per tutta la giornata, che continuerà in serata a suon di musica con i concerti di alcuni gruppi Hip-Hop rappresentativi della Provincia di Foggia.

Assieme ai Sang &Slang, un collettivo di ragazzi dell'Alto Tavoliere dediti alla musica e a varie espressioni artistiche, si esibiranno al microfono anche Totò Nasty da Vieste ,accompagnato dal noto beatmaker foggiano K9, e Tony Joz, che arricchirà la sera con musica ai giradischi assieme a Mambakhan.

Una iniziativa lodevole che vede in campo molteplici forze, unite dall'amore e dall'impegno sociale per un Mondo migliore, in cui l'espressione artistica può e deve dire la sua, nel tentativo di offrire spunti di riflessione e punti di vista molteplici ed illuminanti per ispirare a comportamenti equi e solidali nel rapporto tra uomo e ambiente, improntato sul rispetto e sulla consapevolezza delle sue risorse.