San Salvo, terminati i lavori per evitare gli ingorghi in via Duca degli Abruzzi

Sono durati meno di un mese i lavori in via Duca degli Abruzzi a San Salvo per eliminare i frequenti ingorghi nel tratto iniziale. La soluzione individuata dall'amministrazione comunale è stata quella dello spostamento dei parcheggi sul lato opposto dove la larghezza del marciapiede è stata ridotta [LEGGI]. Stamattina la strada è stata riaperta completamente al traffico.

L'intervento ha riguarda il tratto iniziale tra via De Vito e via Firenze. Per ora non sono previsti altre modifiche alla circolazione, ma in ballo ci sono i lavori all'altezza dell'incrocio con via Firenze dove, con la realizzazione del nuovo polo, l'attuale edificio scolastico sarà abbattuto.