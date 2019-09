Pallavolo, le ragazze dello Sportland Gissi in festa per la promozione in Prima Divisione

Grande festa per le ragazze del volley della Asd Sportland Gissi che, battendo al tie break ai vantaggi la Virtus Orsogna, hanno conquistato la promozione in Prima Divisione. La squadra allenata da Gianni Busilacchi, dopo una stagione positiva, si è imposta nella finale giocata domenica nel palazzetto di via Verdi a San Salvo dopo essere andata sotto di due set. Con questo successo la formazione gissana raggiunge in Prima Divisione la Apd Quattro Colli, prima in campionato guadagnando così la promozione diretta.

"È stata una partita dai due volti - racconta coach Busilacchi -. Quello triste e drammatico per un risultato tanto atteso che stava scappando via dopo due set giocati sottotono e con tanta tensione addosso. Poi c'è il volto incredibilmente bello dopo una rimonta epica che ci ha portato alla vittoria".

Per la società guidata dalla presidente Catiuscia Cinti e dalla sua vice Francesca Masciantonio è il giusto premio per il lavoro fatto durante l'anno. "Nella finale - aggiunge il tecnico dello Sportland Gissi - le ragazze hanno saputo soffrire ed io con loro. Hanno avuto pazienza e trovato la giusta chiave della partita. Devo fare i complimenti anche ai nostri avversari dell'Orsogna per come hanno lottato in finale".

Il progetto Sportland Gissi "è nato dal nulla 8 anni fa, con poche risorse e le difficoltà che il territorio ogni giorno ci prospetta davanti. Per questo la promozione rappresenta un grande giorno, per noi è stato come vincere lo scudetto . sottolinea l'allenatore -. Devo dare grande merito alle ragazze che hanno messo in campo grande cuore e disponibilità. Ho potuto guidare un gruppo fantastico, la mia squadra, sono felicissimo. Festeggiamo e pensiamo già al futuro con tanti progetti su cui stiamo lavorando".

Asd Sportland Gissi: Luisanna Sambrotta (C), Roberta Marcolongo, Evelina Di Martino, Paola Sambrotta, Eleonora Del Gesso, Alicia Pietropaolo, Virginia Cicchitti, Fabiana Cinalli, Erica Aloè, Verena Giordano, Angela Favorito (L). Coach: Gianni Busilacchi