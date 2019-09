Vistamare, una location da sogno per eventi esclusivi nella Costa dei Trabocchi

Una location da sogno, immersa nel verde della natura e nel blu della Costa dei Trabocchi. Vistamare è lo scenario giusto per eventi esclusivi come banchetti nuziali e occasioni da ricordare, ospitando fino a 300 persone che resteranno estasiate da un ristorante e da una terrazza panoramica a picco sul mare e sugli antichi trabocchi. Un luogo emozionante come pochi, una romantica inquadratura sull’Adriatico.

Una cucina di alta qualità che si fonda sulla bontà del pescato più fresco, arricchito da ingredienti prelibati della nostra terra per un menu elegante con sapori scelti e preparati con sapienza e armonia. Da sempre Vistamare fa dell’ospitalità il suo mestiere con l’offerta di servizi che vanno al di là della semplice ristorazione, potendo contare su chef pieni di inventiva, barman fantasiosi, camerieri efficienti e cortesi, venendo così incontro a qualsiasi esigenza della clientela.

E ancora, cene aziendali, compleanni, battesimi o cresime, ogni occasione è importante e Vistamare senza dubbio è il luogo giusto per averne un ricordo indimenticabile.

Vistamare è in Via Osca, 6 a Vasto. Tel. 39 0873.362933 - Cell. +39 339 3745988, Mail: info@vistamarevasto.it - www.vistamarevasto.it