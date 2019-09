"Vasto, avvistato lupo ai margini dell’Istonia"

Un lupo è stato avvistato stanotte ai margini dell'Istonia, la strada provinciale che collega Vasto città a Vasto Marina.

Lo segnala N.F., un lettore di Zonalocale, inviando foto e video alla redazione.

La zona in cui gli automobilisti in transito hanno notato la presenza di un animale dalle sembianze simili a quelle di un lupo è denominata contrada Tubello, già in passato interessata dal passaggio di animali selvatici, soprattutto cinghiali diretti al litorale alla ricerca di cibo o in risalita verso l'interno: tre anni fa, di sera, un branco di 12 cinghiali aveva velocemente attraversato l'Istonia.

Per fortuna, le vetture di passaggio avevano fatto in tempo a fermarsi, mentre in un'altra circostanza un ungulato aveva causato un incidente stradale.

Riguardo ai lupi, va precisato che, in alcune circostanze recenti, alle segnalazioni non sempre ha fatto riscontro l'effettiva presenza di animali selvatici, ma di cani lupo mansueti.