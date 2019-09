Vasto Basket, Gesmundo: "Stagione positiva grazie al tanto lavoro e a un grande gruppo"

"Credo molto nel lavoro. Non conosco un gruppo che si alleni tanto e poi faccia male la domenica. Con tanto lavoro in palestra e un grande gruppo non puoi non far bene". Così Giovanni Gesmundo, allenatore della BCC Ge.Vi. Vasto Basket, racchiude l'andamento di un campionato in cui la sua squadra ha fatto cose importanti sul campo, arrivando a giocarsi la finale playoff con il Magic Chieti, riaccendendo l'entusiasmo degli appassionati di palla a spicchi.

Nella festa finale della Vasto Basket [LEGGI] tanti sono stati gli applausi per il tecnico pugliese che, dalla scorsa estate, sta lavorando sodo alla guida di un gruppo "volenteroso e affiatato" e che è pronto "ad alzare l'asticella, lavorando il doppio e, se serve, anche di più" per affrontare la sfida del campionato di serie C gold 2018/2019.

Tanti i temi racchiusi nell'ultima intervista della stagione prima delle meritate vacanze in attesa di ritrovarsi sul parquet di via dei Conti Ricci per un'altra annata in biancorosso.