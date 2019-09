Trofeo Golfo d’oro di sup, a Vasto Marina le sfide con tavola e pagaia

Bilancio positivo per la 2ª edizione del Trofeo Golfo d'Oro di Sup, appuntamento organizzato dalla Asd Le Vele con il patrocinio del Comune di Vasto. Negli ultimi anni è crescente l'interesse nei confronti dello stand up paddle, disciplina acquatica impegnativa e divertente diffusa in tutto il mondo. L'associazione sportiva guidata da Marco Salcito, dopo i buoni riscontri della prima manifestazione organizzata lo scorso anno a Vasto Marina, ha voluto riproporre l'appuntamento arricchendolo, nella giornata di sabato 26 maggio, della partecipazione dei ragazzi di Anffas e Arda che si sono messi alla prova in acqua.

Questa mattina, invece, le gare a cui hanno partecipato oltre 40 atleti provenienti da più regioni d'Italia. Una giornata intensa con sfide all'ultimo colpo di pagaia per aggiudicarsi la vittoria nello specchio d'acqua del Golfo di Vasto.

I risultati

Promozionale tavole gonfiabili maschile

1. Mario Quarto

2. La Verghetta

3. Patrignano Verna

Promozionale tavole rigide femminile

1. Olga Mandese

2. Stefania Laico

3. Anna D'Alò

Promozionale tavole gonfiabili maschile

1. Angelo Lume

2. Matteo Taraborrelli

3. Giovanni Vasco

12.6 femminile

1. Maria Laura Metta

2. Maura Binetti

3. Valentina Morcavallo

12.6 Giovanissimi-giovani promesse

1. Velia Pisanelli

2. Diomira Fanigliulo

3. Sofia Calò

12.6 Giovanissimi-giovani promesse

1. Mattia Livornese

12.6 Maschile

1. Tommaso Pampinella

2. Angelo Frasca

3. Vincenzo Manobianco

14 Maschile

1. Reza Nasiri

2. Fabrizio Gasbarro

3. Gianluca Gafforio