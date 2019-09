Prese di mira due auto in sosta: finestrini rotti ma niente bottino

Non si sa se si sia trattato di un atto vandalico o di un furto andato a vuoto. È stata però amara la sorpresa che hanno trovato i proprietari di due autovetture, entrambe Fiat 500, ieri pomeriggio. I proprietari le avevano posteggiate nel parcheggio pubblico in via Montevecchio a Vasto Marina, recandosi nella vicina struttura ricettiva per partecipare ad un matrimonio.

Nel tardo pomeriggio hanno scoperto quanto era accaduto: i finestrini erano stati rotti ma dall'interno non era stato portato via nulla. A quel punto non è restato altro da fare che chiamare i carabinieri per segnalare l'accaduto e poi recarsi in caserma a sporgere denuncia.

Nei mesi scorsi a Vasto erano state molte le autovetture bersagliate dai malviventi che rompevano i finestrini per rubare ogni genere di merce dall'interno. Due uomini erano stati arrestati a marzo dai carabinieri [LEGGI]