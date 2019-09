Inclusione e integrazione, il 29 maggio a Palmoli "I Nostri Barconi"

L'anno scolastico volge al termine, in attesa di risultati e pagelle tra croci e delizie, gli studenti vivono gli ultimi giorni con quell'atmosfera agrodolce, tra ansia e relax.

È il momento di raccogliere i frutti del lavoro svolto nell'anno. Una tra le "semine" più importanti per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Palmoli c'è il progetto I Nostri Barconi. Nato dall'iniziativa del Consorzio Matrix in sinergia con il sindaco Giuseppe Masciulli e con l'Istituto Comprensivo Castiglione Messer Marino, questo progetto per l'integrazione e l'inclusione sociale dei beneficiari di protezione dello SPRAR di Palmoli si è sviluppato attraverso un ciclo di incontri, di conoscenza e di testimonianze.

Ha partecipato inoltre l'equipe multidisciplinare di Matrix, alternando lezioni teoriche su come funziona il mondo dell'accoglienza e laboratori di arte e di musica.

Martedì 29 maggio dalle 10 e per tutta la mattinata si terrà la festa finale de "I Nostri Barconi". Saranno gli studenti con i professori a recarsi nell'ex Convento di Santa Maria Del Carmine, sede dello SPRAR di Palmoli, per corroborare il dialogo e la conoscenza già intessuti. La giornata prende il nome Da cosa nasce cosa!? e vedrà le due classi di seconda e terza sfidarsi per squadre in un grande gioco a tappe, aguzzando l'ingegno o con prove che sviluppano il lavoro di squadra.

Organizzato dai professionisti del Consorzio Matrix, Ente Attuatore dello SPRAR di Palmoli, l'evento prevede la partecipazione anche dei genitori degli studenti la cittadinanza tutta al termine del gioco alle 13, invitati a assaggiare alcuni piatti tipici delle zone da cui provengono gli ospiti del centro e, se vogliono, anche ad arricchire il buffet elargendo le proprie già note prelibatezze locali. Lo scambio culinario è simbolicamente e concretamente un atto di inclusione, fratellanza e armonia, tutte finalità cercate con "I Nostri Barconi".

