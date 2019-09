Antonio Castaldo nuovo presidente dell’Us San Salvo

È Antonio Castaldo il nuovo presidente dell'Us San Salvo che nella prossima stagione cercherà di riguadagnare l'Eccellenza dopo la retrocessione in Promozione.

Il direttivo biancazzurro si è riunito ieri, come spiega una nota della società, "alla presenza del presidente uscente ed in carica fino al 30 giugno Luigi Vicoli, dell’ingegnere Michele Di Stefano, dell’avvocato Roberto Luciani, del dottor Andrea Mullner, dell’avvocato Gianluca Pizzuti, di Rudy D’Amico e Antonio Castaldo, ha delineato le cariche societarie per la prossima stagione calcistica. Come già annunciato nei giorni scorsi a dirigere la società sarà un sansalvese. I presenti all’unanimità hanno assegnato le seguenti cariche societarie: Antonio Castaldo presidente, Luigi Vicoli e Michele Di Stefano vice presidenti e Rudy D’Amico direttore generale. L’U.S. San Salvo è già a lavoro per individuare il tecnico per la prossima stagione e le altre pedine per completare l’intero staff. Al termine della riunione i dirigenti biancazzurri hanno incontrato i tecnici del settore giovanile per pianificare e preparare la nuova stagione anche per i futuri calciatori. Nel corso dell’incontro la dirigenza ha illustrato alcuni punti in programma per la prossima stagione con progetti importanti e innovativi".