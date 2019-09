Al 3° Triathlon Città di San Salvo "Memorial Pietro Ciccorossi" vince Filippo Taricani

È stato Filippo Taricani ad aggiudicarsi la 3ª edizione del Triathlon Città di San Salvo "Memorial Pietro Ciccorossi", dedicato al medico appassionato di sport prematuramente scomparso tre anni fa. Tre le società sportive coinvolte nell'organizzazione dell'evento insieme al Comune di San Salvo: la Millesport (per il nuoto), la Pro Life Chittien Team (bici) e la Podistica San Salvo (corsa).

Dopo lo start i partecipanti, una quarantina, con due donne in gara, hanno nuotato per 750 metri, poi il percorso in mountain bike e, infine, il tratto di corsa per giungere sul traguardo. Taricani è arrivato primo davanti a Mario Della Pigna (Ciclostore Campobasso) e al compagno di squadra della Naturabruzzo, Niki Gianandrea. Tra le donne Manuela Monika Mancini ha battuto Valentina Altieri.

Alle premiazioni, con gli organizzatori e i rappresentanti dell'amministrazione comunale sansalvese, c'era il papà del dottor Pietro Ciccorossi, emozionato e felice per come, attraverso lo sport, venga ricordata la figura di suo figlio, stimato professionista. Soddisfatti i tre presidenti dei sodalizi coinvolti, Gianmichele Fidelibus, Michele Colamarino e Amedeo Di Meo, che hanno ringraziato tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione dell'evento sportivo e i partecipanti che hanno gareggiato a San Salvo dando l'appuntamento alla prossima edizione del Triathlon.