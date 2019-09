I marciapiedi, già strettissimi, non esistono più. Sono stati invasi dall'erba.

Entrambi i lati di via Sebenico, a Vasto Marina, sono coperti dalla vegetazione spontanea. Ma, in questa strada che conduce all'ufficio postale, in particolare nel tratto a monte della statale 16, l'assenza di manutenzione dura interi anni.