Vasto Basket in festa, Spadaccini: "Si chiude un anno entusiasmante"

”È stato un anno entusiasmante, con la prima squadra che ha fatto un bellissimo cammino e i ragazzi del settore giovanile che ci hanno regalato tante gioie, e speriamo continuino a reglarcene visto che c'è l'under 15 in finale regionale". Il presidente della Vasto Basket, Giancarlo Spadaccini, fa gli onori di casa nella festa biancorossa per chiudere un anno sportivo che va in archivio con il segno più. "Per questo dobbiamo dire grazie a tre componenti fondamentali che ci aiutano ad andare avanti nella vita dell'associazione e nella gestione di una struttura importante come il PalaBCC.

Il consiglio direttivo, formato da tante persone appassionate di sport e legate alla Vasto Basket che danno un contributo prezioso. Gli sponsor, che ci sostengono ogni anno. E infine il pubblico che, quest'anno, ci ha premiato. Siamo partiti con 280 abbonamenti, meno del passato, ma al termine della stagione abbiamo calcolato di aver avuto 16mila spettatori, oltre 800 di media nelle gare casalinghe, un successo straordinario".

Nella serata di festa per la Vasto Basket ci sono il sindaco Francesco Menna e gli assessori Carlo Della Penna e Luigi Marcello a portare il saluto della città. E poi le aziende che sostengono la causa biancorossa, come Ge.Vi., rappresentata dall'amministratore delegato Michele Amoroso e da Antonio Nisticò, che hanno rinnovato l'impegno al fianco della Vasto Basket, e Anna Boleto, del Conad Superstore, che del sodalizio biancorosso è anche co-presidente.

Applausi per i ragazzi e le ragazze del settore giovanile che quest'anno hanno partecipato a tanti campionati, maschili e femminili, seguiti dai loro tecnici. Un saluto speciale non poteva non essere riservato ad under 16, neo campione regionale, l'under 20, seconda della regione e l'under 15 che si giocherà il titolo regionale. Spazio poi alla prima squadra, seconda nel campionato di serie C silver e sconfitta nella finale playoff dal Magic Chieti. Gli uomini di coach Giovanni Gesmundo hanno raccolto il meritato applauso del pubblico che li ha sostenuti in questa stagione dando l'appuntamento al prossimo campionato che, nelle intenzioni della società, vedrà la Vasto Basket partecipare alla serie C gold. Una nuova sfida per Ierbs e compagni che, tra fine agosto e inizio settembre, torneranno a sudare sul parquet per una nuova stagione in biancorosso.