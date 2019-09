Una vita nel mondo della scuola: "Grazie alle maestre Michelina Murazzo e Rosalia Alfini"

In una giornata di festa alla scuola dell'infanzia Santa Lucia [LEGGI] grande commozione per il saluto alle maestre Michelina Murazzo e Rosalia Alfini che, al termine di questo anno scolastico, andranno in pensione. "Hanno speso una vita nel mondo dell'educazione con dedizione, passione e competenza", ha detto nel salutarle la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Rossetti, Maria Pia Di Carlo.

Alle due insegnanti, che hanno educato con affetto tante generazioni di bambini, il sindaco Francesco Menna e l'assessore Anna Bosco, presenti alla festa di fine anno, hanno consegnato una targa ricordo. E poi l'omaggio dei loro bambini, quelli che in questi ultimi anni hanno accompagnato nelle prime e fondamentali fasi della crescita, e dei genitori che hanno voluto così dimostrare affetto e riconoscenza nei loro confronti. Fiori colorati, girasoli e due palloncini a forma di cuore con un messaggio semplice ma efficace: "Grazie".

Al termine dell'anno scolastico le due insegnanti saluteranno il mondo della scuola e dell'educazione. "Ma sappiate che continueremo a coinvolgervi nei nostri progetti per la vostra grande competenza", ha annunciato la dirigente Di Carlo.