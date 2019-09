Trentasettenne muore in casa, disposta l’autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. Un trentasettenne, L.D.S., ha perso la vita ieri in un'abitazione di San Salvo. L'uomo era residente a Castiglione Messer Marino, ma si trovava in città perché ospite di un amico.

Stanotte si è sentito male. Subito è scattato l'allarme. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri, ma non c'è stato nulla da fare.

"In base ai primi accertamenti - spiega il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia di Vasto - non sarebbe una morte violenta. In ogni caso, l'esame autoptico chiarirà la causa del decesso".