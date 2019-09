Pulizia della spiaggia e lotta all’erosione, a Casalbordino una giornata dedicata al mare

Quella di oggi è una giornata interamente dedicata al mare a Casalbordino. Due le iniziative che si sono svolte alla marina dedicate alla cura dell'ambiente marino. I bambini delle scuole hanno partecipato a "Spiagge e fondali puliti", promossa come ogni anno da Legambiente per sensibilizzare i più giovani alla cura del mare attraverso un'esperienza di cittadinanza attiva. Muniti di guanti e sacchi i ragazzi hanno raccolto tanti rifiuti portati a riva dalle mareggiate o abbandonati dall'incuria dell'uomo. Con i ragazzi c'erano il presidente regionale di Legambiente, Giuseppe Di Marco, il sindaco Filippo Marinucci, gli assessori Carla Zinni e Alessandra D'Aurizio e i consiglieri Paola Basile e Massimo Ruzzi.

Altro appuntamento importante della giornata è stato il workshop presso l'Hotel Calgary dedicato all'erosione costiera, problema che affligge ormai da anni il litorale casalese. Con Nicola Bussoli (presidente di A.Mare) e gli operatori turistici si sono confrontati tre esperti del settore: Marcello Di Risio, dell'Università de L'Aquila e i gelogi marini Diego Paltrineri e Giancarlo Faina. Con loro anche il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti e il sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo Mario Mazzocca.

"È stato un incontro molto interessante - commenta il primo cittadino Marinucci - perchè abbiamo potuto ascoltare pareri autorevoli come quelli dei geologi che hanno acquisito una grande esperienza in tema di erosione. Si è deciso di tenere un incontro, presso la regione Abruzzo, grazie all'interessamento di Mazzocca, per sviluppare ulteriormente il progetto per combattere l'erosione sulla nostra costa. È nostra intenzione anche effettuare dei rilievi approfonditi sull'attuale situazione per elaborare poi un progetto che sia una volta per tutte risolutivo".

Soddisfatte a fine mattinata anche Carla Zinni e Alessandra D'Aurizio. "È sempre bello vedere tanti ragazzi coinvolti nella cura del nostro territorio. Casalbordino è sempre lieta di partecipare alle iniziative di Legambiente che mettono al centro la cura delle nostre bellezze naturalistiche e il rispetto dell'ambiente".