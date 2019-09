I vastesi Nicola Fanelli e Flavia Molino con l’Abruzzo al Ping Pong Kids di Terni

Due giovani vastesi in gara alla 17ª edizione del Trofeo Teverino Ping Pong Kids. Da ieri, al Palatennistavolo “Aldo De Sanctis”, si sfidano i migliori giovani pongisti italiani under 12. Nicola Fanelli e Flavia Molino, del Tennistavolo Vasto, sono stati scelti per comporre la delegazione abruzzese con Elena Iannetti di Francavilla e Andrea Mancini di Casalbordino. I ragazzi si cimenteranno sia nelle diverse prove atletiche che nelle gare al Tavolo che prevedono tornei di singolo maschile, di singolo femminile e di doppio misto tutti suddivisi in due categorie.

Sono 19 le rappresentative presenti alla manifestazione che chiuderà le attività federali per le categorie giovanili per l’anno sportivo che sta volgendo al termine.