Alla Scuola dell’infanzia Santa Lucia "L’albero racconta l’orto" e il saluto ai "remigini"

Giornata ricca di emozioni quella di ieri alla Scuola dell'infanzia Santa Lucia, dell'Istituto comprensivo Rossetti di Vasto. La tradizionale Festa dell'Orto e la Festa dell'Albero sono divenute un unico appuntamento intitolato Festa dell'ortalbero sul tema "L'abero racconta...l'orto". Fiabe come Pinocchio, Biancaneve e Sette Nani, e I Tre porcellini, sono state riviste e legate tra loro nel segno dell'albero, protagonista della giornata e dei percorsi di educazione ambientale svolti durante l'anno. I bambini di tutte le classi, guidati dalle loro insegnanti, hanno danzato e cantato con grande entusiasmo nel piazzale della scuola addobbato a festa per la giornata. Alla giornata, con la dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo, hanno partecipato il sindaco Francesco Menna e gli assessori Paola Cianci e Anna Bosco.

Ospiti speciali della Scuola Santa Lucia sono stati i rappresentanti della Fondazione "Il Cireneo", a cui i bambini hanno donato un libro animato da loro realizzato, della Caritas, a cui è stato donato del sale aromatico realizzato con le piantine messe a dimora nell'orto della scuola, e dell'associazione Vigili del Fuoco in congedo, che ha ricevuto delle piantine di calendula per l'orto botanico del palazzo Genova Rulli.

Emozionante il saluto ai remigini, i bambini che a settembre inizieranno il loro percorso nella scuola primaria. Al termine delle rappresentazioni sono entrati nel cortile con tanto di "tocco" in testa e palloncini da lanciare in cielo, ricevendo dalle loro insegnanti un diploma-ricordo degli anni vissuti nella scuola dell'infanzia. C'è stato anche il commosso saluto di tutta la comunità scolastica di Santa Lucia alle maestre Michelina Murazzo e Rosalia Alfini che, dopo una vita spesa nel mondo dell'educazione, al termine dell'anno scolastico andranno in pensione. E poi, prima della merenda, a base di pane e olio realizzato con le olive raccolte nel giardino della scuola, i bambini più grandi, accompagnati da genitori e maestre, che chiudono il loro percorso alla Santa Lucia, hanno messo a dimora degli alberi donai da alunni e genitori che, l'anno scorso e quest'anno hanno concluso il percorso nella scuola dell'infanzia, per lasciare un segno del cammino svolto in questo istituto.