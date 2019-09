Yamaha R3 Cup, per Lorenzo Del Bonifro secondo round a Misano

Prosegue l'esperienza di Lorenzo Del Bonifro nella Yamaha R3 Cup, competizione che vede confrontarsi tanti giovani talenti delle due ruote. Lo scorso fine settimana sulla pista di Misano si è svolto il secondo round del campionato monomarca, dopo la gara d'esordio al Mugello. Due i piloti vastesi in gara. Lorenzo Del Bonifro, giunto 30° al traguardo, e Nicolas Cupaioli, reduce dall'esperienza della scorsa stagione nella Supersport 300, classificatosi 27°. A vincere la gara, che vedeva schierati 36 piloti al via, è stato Eugenio Generali, seguito da Francesco Prioli e Kevin Arduinui.

"Avevo recuperato diverse posizioni in partenza, poi un errore mi ha fatto perdere tutto ciò che avevo guadagnato. Però posso ritenermi soddisfatto - racconta Lorenzo - perchè, pur con alcune difficoltà nell'assetto della moto, sono riuscito a migliorarmi. Ero venuto a Misano solo una volta in precedenza e in gara ho limato ben 5 secondi al mio termpo sul giro. Si continua a crescere cercando di poter fare meglio già nel prossimo appuntamento".

Si tornerà in pista tra meno di un mese, il 10 giugno, a Vallelunga. In una pista che conosce bene Lorenzo Del Bonifro, sempre accompagnato dal papà Nico per la gestione della moto, proverà a migliorarsi ancora e conquistare un buon piazzamento in gara.