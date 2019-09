Asili nido comunali, iscrizioni fino al 15 giugno

Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia per i bambini nati dal 1 gennaio 2016 al 31 maggio 2018.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro e non oltre il 15 giugno 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto in Piazza Barbacani, n. 2, utilizzando i moduli disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del II Settore ”Affari Generali e Servizi alla Persona” del Comune di Vasto, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 ed il martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00.

I moduli sono pubblicati sul sito web del Comune di Vasto www.comune.vasto.ch.it alla sezione “Avvisi Pubblici”.

“Diamo risposta a tutti quei genitori - ha dichiarato l’assessora alle Politiche scolastiche Anna Bosco - che in questi giorni hanno espresso interesse per la pubblicazione del bando. Con il servizio alla prima infanzia, diamo la possibilità a circa 130 famiglie ogni anno di poter usufruire delle tre strutture comunali: Stella Maris, San Paolo e La Tana dei cuccioli be assicurare un servizio educativo, che è fondamentale già da primi mesi dell’infanzia. Le famiglie hanno a disposizione tre settimane per formalizzare la richieste, al termine delle quali verranno stilate tre distinte graduatorie rispettivamente per ogni asilo”.