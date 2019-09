Nuoto sincronizzato, al Campionato Interregionale tante medaglie per l’H2O Histonium

Ottimi risultati per le ragazze della H2O Histonium di nuoto sincronizzato nel Campionato Interregionale Confsport Serie Gold presso la piscina comunale di Sant’Egidio alla Vibrata. "Un successo senza precedenti - commenta la società sportiva , le nostre atlete hanno conquistato medaglie in tutte le categorie per diverse specialità, schierando tutte le coreografie su cui si è lavorato in allenamento in questi mesi".

La squadra vastese ha conquistato la Coppa per società, risultato che rappresenta un netto miglioramento rispetto alla passata stagione. E poi ci sono tanti risultati individuale a far sorridere le ragazze vastesi. Nell’ultima prova è salita sul podio nel solo Ludovica Vecchiotti, secondo posto per il duo gold Giulia Del Casale e Chiara D’Ecclesia, prime nel trio Francesca Lacanale, Giulia Del Casale e Chiara D’Ecclesia, terzo posto per il trio A1 con Federica Minicucci, Martina Di Nunzio e Chiara Antonelli. Medaglia d'argento anche per la specialità squadra composta da Aurora Scopa, Zoe La Verghetta, Federica Minicucci, Martina Di Nunzio e Chiara Antonelli.

"Sono soddisfatta del risultato di questa finale e del rendimento di tutte le atlete che vi hanno preso parte - commenta la responsabile del nuoto sincronizzato -. La nostra forza è l’unione del gruppo e la grande passione che le sostiene ha portato tutte a lavorare senza sosta. Un ringraziamento a loro, alle loro famiglie, alla mia collaboratrice Francesca, a Natascia, Gabriella e alla direzione tecnica della società".