Lega interroga Menna: "Il Comune costruirà il nuovo cimitero?"

Il Comune di Vasto costruirà un nuovo cimitero? Lo chiede la Lega al sindaco, Francesco Menna.

I consiglieri comunali del Carroccio, Alessandra Cappa, Davide D'Alessandro e Francesco Prospero, hanno presentato un'interrogazione in cui chiedono al primo cittadino se "l'amministrazione è intenzionata alla realizzazione di un nuovo cimitero così come previsto dal piano regolatore, soprattutto per rispettare le norme riguardanti le vie d’accesso, le zone a parcheggio, gli spazi e viali destinati al traffico interno, il deposito di osservazione, i campi di inumazione, la camera mortuaria ed ogni altro servizio destinato al pubblico e la distanza di sicurezza prevista dalla cosiddetta fascia di rispetto".

"Il Piano regolatore del Comune di Vasto - ricordano i rappresentanti del partito di Salvini - prevede, tra le altre opere, la realizzazione di un nuovo cimitero. Una struttura che, nel rispetto delle leggi, sia adeguata alle esigenze di una città con popolazione in costante crescita, all'umanità e al rispetto che un luogo di sepoltura richiede.

Il cimitero cittadino è, oggi, un impianto vecchio, che risale nella sua porzione originaria a circa un secolo e mezzo fa. Con l'ampliarsi delle aree abitate si trova ad essere collocato in una zona divenuta ormai centrale e non ha più le caratteristiche necessarie alla sua destinazione".

"Vasto - affermano Cappa, D'Alessandro e Prospero - ha bisogno di una nuova politica, che non si limiti a gestire il quotidiano, ma che abbia l’ambizione di pensare e realizzare con un'ampia visione del futuro".