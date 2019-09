A Vasto masterclass con Vittorio Matteucci, il Frollo di Notre Dame de Paris

Sarà a Vasto i prossimi 2 e 3 giugno Vittorio Matteucci, uno dei più importanti artisti del panorama teatrale e musicale italiano. Cantante e attore, Vittorio Matteucci è uno dei protagonisti del musical di Riccardo Cocciante Notre Dame de Paris, in cui ha vestito i panni di Frollo, l'arcidiacono della Cattedrale innamorato pazzo della bella Esmeralda, nelle quattro tournee per oltre 800 spettacoli tra il 2002 e il 2017.

Vittorio Matteucci terrà una masterclass organizzata da Jump! Entertainment in collaborazione con la Compagnia Orizzonte Teatro. L'evento, a numero chiuso, è in esclusiva per Abruzzo e Molise. L'artista incontrerà i partecipanti per illustrare le tecniche del canto, movimento scenico e recitazione, condividendo con loro i segreti del palcoscenico.

Quello con Vittorio Matteucci è il secondo appuntamento con i protagonisti di Notre Dame de Paris. A gennaio era stato molto interessante l'incontro con Matteo Setti [CLICCA QUI], il Gringoire del musical di Cocciante.

