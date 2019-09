"In-Stradiamoci", la 3ª C della Martella a ’scuola di pronto soccorso’ con la Croce Gialla

Lo scorso sabato 19 maggio presso la scuola primaria Martella-Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti” si è concluso il Progetto di Inclusione della classe 3ª C dal titolo In-Stradiamoci con tema l’educazione stradale.

Nell’istituto di Via Bachelet è intervenuta una squadra di operatori di primo soccorso della Croce Gialla di Lanciano. La squadra, capitanata dal presidente Nicola Sciulli, ha visto impiegati Mauro Sacchetti, Paolo Colantonio e Giustino Mancini. Gli alunni hanno così svolto una lezione teorico-pratica con gli operatori, completa di simulazione di un intervento e di visita all’ambulanza. Gli alunni si sono rivelati molto curiosi di scoprire l’interno del mezzo di soccorso ascoltando i soccorritori sugli usi dei vari macchinari presenti nell’ambulanza.

È stato un progetto a più fasi che ha visto la partecipazione degli alunni a lezioni di Service Learning, realizzazione pratica di un percorso in bicicletta e la lezione conclusiva di Pronto Soccorso andata in scena sabato scorso. Le insegnanti sono state soddisfatte dei risultati raggiunti con il Progetto di Inclusione “In-Stradiamoci”, ringraziano la Croce Gialla di Lanciano per la disponibilità e si sentono orgogliose per come i propri alunni, seppur ancora piccoli cittadini di soli 8 anni, abbiano affrontato tematiche importanti come l’educazione stradale e il soccorso al prossimo.