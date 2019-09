Per gli allievi della Tullio Academy 8 titoli all’International Dragon Cup

Si è svolta a Roma, sabato 19 maggio, la 16ª edizione dell’International Dragon Cup, gara di arti marziali a cui hanno partecipato le migliori scuole di kung fu tradizionale e sanda provenienti da varie nazioni. Ad aprire l'appuntamento sono state la sfilata degli atleti e la danza del leone, poi via alle gare con i tanti atleti che si sono confrontati nelle diverse discipline.

Particolarmente agguerrito il confronto tra la Tullio Academy e alcune scuole straniere, due spagnole e una egizione, "sempre nel pieno rispetto dell'avversario", sottolinea il maestro Rocco Sergio Tullio. Complessivamente sono stati ben 16 i podi conquistati dalla Tullio Academy che ha così ottenuto 8 titoli di Campione Internazionale. In modo particolare si sono distinti: Raul Marian Papuc, Stefania Canosa, Ilaria Braghin, Lucio Braghin ed il piccolo D’Annunzio Andrea.

Il Maestro Tullio ha espresso grande soddisfazione per avere visto il coronamento di tanto duro lavoro svolto in palestra con i propri allievi e soprattutto per la loro abnegazione durante gli allenamneti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Adesso si attende l’evento più importante dell’estate marziale che si svolgerà a Casalbordino sabato 14 luglio ed organizzato dalla Tullio Academy e KTI Kombat Team International, l'International Best Figher, un galà serale con sfida Italia-Spagna-Norvegia.