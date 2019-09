Il Coro del liceo musicale ’Mattioli’ all’evento regionale ’La scuola che canta’

Si è svolta il 20 maggio al Teatro Circus di Pescara la giornata conclusiva del progetto La scuola che canta, a cura dell’Arca (Associazione Regionale dei Cori Abruzzesi), una rassegna che ha visto protagonisti i Cori dei Licei Musicali Abruzzesi (Pescara- Vasto- Teramo - L’Aquila) con la partecipazione del Coro Giovanile di Abruzzo e Molise, tutti diretti dal Maestro Carlo Pavese, di Torino, direttore di Coro di fama internazionale.

La giornata ha avuto un momento di studio a cui è seguito quello concertistico, durante il quale i cori si sono prima esibiti singolarmente, ciascuno con il proprio repertorio, e in conclusione tutti assieme, per un totale di trecento studenti, per eseguire i brani oggetto di studio della giornata.

Grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti e soprattutto da Gianni Vecchiati, Presidente Arca, Carlo Pavese, e dai direttori dei singoli cori, Tanìa Buccini, del Liceo Mattioli di Vasto, Nunzio Fazzini e Carla Albieri (Pescara), Edmondo Di Giovannantonio e Cristina Casillo (Teramo), Rita Alloggia (L’Aquila).