Il 24 maggio la presentazione del libro di Laura Rongoni, "Una Vita che cambia"

Con il patrocinio del Comune di San Salvo si terrà giovedì 24 maggio (ore 18) presso la sala “Leone Balduzzi” della Casa della Cultura “Porta della Terra” la presentazione del romanzo Una Vita che cambia (Scatole Parlanti), esordio nella narrativa di Laura Rongoni. Con l’autrice dialogherà il giornalista Pino Cavuoti.

Una Vita che cambia ha per protagonista Emma: un marito, una figlia, gli amici e il lavoro. Tutto è perfetto nella sua vita, fino al giorno in cui trova sul tavolo della cucina una lettera che le svela una verità tanto sconvolgente da gettarla nello sconforto. È l’inizio di cinque anni di tormenti, dubbi e paure che attanagliano la sua esistenza e in cui c’è posto solo per Luisa, l’amica di sempre. Questi lunghi mesi sembrano trovare una fine quando il suo “cerchio protettivo” viene infranto da Damiano. Uno “scontro” casuale tra le pareti di un ascensore, che la turba nell’animo, fa vacillare il suo equilibrio e la porta a iniziare un viaggio dentro di sé dove scardina uno a uno i tasselli della propria vita. Quando il periodo di solitudine sembra ormai alle spalle, il passato riaffiora e tutto le crolla di nuovo addosso. Un confronto porta Emma a tornare a vivere: una vita che cambia, un nuovo lavoro, una nuova città e l’incontro con Luca. Una felicità inaspettata, una gioia smisurata, ma c’è ancora da lottare contro alcune ombre che riguardano il passato dell’uomo che le ha fatto riassaporare l’amore. Per tornare a vivere.

Laura Rongoni è nata a Porto San Giorgio (FM). È laureata in Scienze dell’Educazione e collabora con una redazione giornalistica online. Vive e lavora a San Salvo.