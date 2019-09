IIS Mattei â€™pigliatuttoâ€™ allâ€™Aragona nei tornei tra le scuole del territorio

Doppia vittoria per le squadre dell'IIS Mattei di Vasto nei due tornei interscolastici di cui questa mattina si sono svolte le finali allo stadio Aragona di Vasto. Le scuole del territorio, già da diverse settimane, hanno partecipato alla 7ª edizione del Trofeo Mattei, per squadre di soli studenti, e alla 4ª edizione di Segniamo e doniamo per l'Airc, che ha coinvolto studenti, docenti, personale scolastico e genitori.

La lunga mattinata allo stadio Aragona, magistralmente condotta da Paola Cerella, giornalista e insegnante del Mattei, ha visto la partecipazione di tutti gli istituti coinvolti e delle delegazioni delle scuole medie Rossetti e Paolucci di Vasto. Nel torneo Segniamo e doniamo per l'Airc l'Itset Palizzi di Vasto ha battuto 1-0 l'Agrario di Scerni nella finale 3°-4° posto con gol di Andre Liberatore. Nella finale l'IIS Mattei si è imposto per 3-1 sul'IIS Mattioli di San Salvo con reti di Sabatino, Del Villano e Natarelli. Per i sansalvesi Marinelli su rigore.

Per il Trofeo Mattei, competizione nata in occasione del 50° della scuola vastese, il Polo Liceale Mattioli di Vasto ha conquistato il 3° posto battendo l'ISS Mattioli di San Salvo 3-2. Per i vastesi hanno segnato Lazetera (doppietta) e Lombardo, per gli avversari reti di Turchi e Minervino. Nella finalissima netta vittoria per 2-0 del Mattei sul Palizzi con i gol di Ciccarone e Ciavatta.

Nel corso delle sfide il professor Nicandro Gambuto, promotore dell'iniziativa a favore dell'Airc, ha consegnato la somma di 2720, raccolta negli istituti che hanno partecipato, alla dottoressa D'Orsogna, responsabile Airc Abruzzo e Molise. Al termine delle sfide in campo c'è stata la cerimonia di premiazione, a cui hanno preso parte anche l'ex preside Rocco Ciafarone e l'assessore di San Salvo Tonino Marcello. Coppe per le prime tre classificate di ogni torneo e riconoscimento speciale agli studenti di Scerni per la loro grande volontà nel prendere parte all'evento.