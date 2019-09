Truffe, altri due tentativi a Vasto Marina

Le vittime individuate dai truffatori non ci sono cascate. Altri due tentativi di raggiro, a distanza di una settimana, a Vasto Marina.

Nel mirino, stavolta, due famiglie che hanno la casa al mare in contrada San Tommaso, la parte meridionale della riviera, ed erano tornate a trascorrere il week end al mare.

Due truffe diverse che potrebbero avere la stessa matrice. Due persone, un uomo e una donna, senza tradire particolari accenti nel parlare, suonano ai campanelli e si qualificano come addetti del servizio di raccolta differenziata, incaricati alla sostituzione dei bidoni dell'immondizia con l'obiettivo di farsi consegnare dei soldi.

Analoghi raggiri erano stati compiuti a novembre dello scorso anno a San Salvo [LEGGI].

In una seconda circostanza, due persone si sono presentate come rappresentanti dell'Enel, offrendo la stipula di contratti. Anche questa seconda truffa non è nuova: nel 2013, la polizia aveva scoperto alcuni falsi procacciatori d'affari.