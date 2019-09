D1, Circolo tennis Vasto a punteggio pieno: Isernia battuta 4-0

Con tre vittorie su tre, il Circolo tennis di Vasto comanda, in serie D1, la classifica del girone che la vede confrontarsi con Lanciano, Campobasso, Montenero e Isernia.

Con un nett 4-0, la squadra allenata da Marianna Perpetua ha superato anche l'Isernia.

Nei tre singolari, i vastesi hanno perso un solo set: Paolo Cartuccia si è imposto per 6-3, 6-4 su Ivan Zullo, Stefano Di Matteo ha battuto Alfredo Mancini con un sonoro 6-1, 6-1, Lorenzo Marini ha superato Francesco Antonucci per 2 set a 1 (6-1, 1-6, 6-4). Nel doppio, affermazione per la coppia Cartuccia-Di Matteo.

Dopo aver vinto con Campobasso, Montenero e Isernia, i tennisti vastesi puntano a rimanere imbattuti. Nel prossimo turno affronteranno in casa il Lanciano.

Sorride anche la squadra di D2 maschile. I risultati: Tascione-Priorello 0-6, 2-6; Vizioli-Paiano 6-4, 6-3; Portafoglio-Spina 6-1, 6-2. Nel doppio, Corbo e Portafoglio hanno vinto al tie-break 6-1, 3-6, 10-6.