Per Andrea Iannone domenica amara: a Le Mans fuori gara per una caduta

Era una domenica in cui aveva tutte le carte in regola per essere grande protagonisa. Invece Andrea Iannone è costretto ad uscire di scena dal gran premio di Francia quando la sua gara era appena iniziata. Scattato dalla quarta casella in griglia, era riuscito a guadagnare una posizione portandosi terzo. Sermbrava lo spunto per un gran premio da vivere nelle posizioni che contanto ma, dopo poche curve, una scivolata lo ha messo fuori causa.

Il pilota vastese della Suzuki non è stato l'unico a finire a terra a Le Mans. Dopo di lui hanno lasciato la pista Zarco, Dovizioso e Redding. La gara la vince Marquez, leader del mondiale, davanti a Petrucci e Rossi che completano il podio. Tra i primi dieci arrivano Miller, Pedrosa, Lorenzo, Vinales, Crutchlow, A.Espargaro, Rins.